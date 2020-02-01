Песков прокомментировал вопрос Путину о низких доходах россиян

17:13 | 20.02.2020

В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате Путина, она совершенно спокойно и вдумчиво аргументировала свою позицию и выслушивала аргументы главы государства, заявил его пресс-секретарь Песков.



По словам Пескова, с каждым случаем низкой пенсии и зарплаты у россиян нужно разбираться отдельно, так как есть нюансы. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Путину часто задают вопросы о низких зарплатах. По его словам, на повышение уровня жизни в России направлена целая программа.



Напомним, 19 февраля Путин прибыл в Петербург, чтобы почтить память Анатолия Собчака. Одна из жительниц Северной столицы спросила президента, можно ли прожить на зарплату 10,8 тысячи рублей в месяц, пишет Deita.ru. Глава государства ответил, что это очень трудно.

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