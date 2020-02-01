Журнал Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

17:00 | 20.02.2020

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс». Стоимость основанного Аркадием Воложем холдинга составила $14,6 млрд (в прошлом году — $10,7 млрд), передает РБК.



На втором месте рейтинга - Mail.ru Group, ее стоимость оценивается в 5,3 млрд долларов. Третья строчка рейтинга Forbes досталась крупнейшему в России сайту бесплатных объявлений Avito. Его стоимость оценивается почти в 3,9 млрд долларов, сообщает «Интерфакс». В пятерку лидеров также вошли платежная система Qiwi и сервис по поиску работы HeadHunter.



В топ-10 также вошли сервис геолокации 2GIS ($320 млн), Rambler Group ($305 млн), онлайн-кинотеатр ivi ($255 млн), сервис онлайн-рекрутинга и образования Eruditor Group ($225 млн) и сервис для поиска и бронирования авиабилетов Aviasales ($180 млн).

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