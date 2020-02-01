Путин призвал очистить стратегически важные области экономики от криминала

16:52 | 20.02.2020

Путин выступил за очищение от криминала стратегически важных отраслей российской экономики. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ. Путин также заявил, что обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции остаются одним из безусловных приоритетов в работе спецслужбы. По его словам, нужно неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов, а если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей, необходимо оперативно реагировать.

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