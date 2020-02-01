Депутаты Госдумы приняли закон о расширении программы материнского капитала

16:33 | 20.02.2020

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Документ опубликован на портале правовой информации.



Принятые поправки, в частности, устанавливают выплату при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. (до 616 617 руб.), передает РБК. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января нынешнего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок.



Срок оформления материнского капитала сократится до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — с 30 до десяти дней, сообщает РИА «Новости».

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