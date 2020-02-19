В России резко увеличилось количество уголовных дел против бизнеса

13:44 | 20.02.2020

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает «Ведомости».



По его словам, в 2019 году число уголовных преступлений, заведенных по экономическим статьям, выросло более чем на треть. По данным Следственного комитета, МВД и ФСБ, за год в общей сложности зарегистрировано 317 627 преступлений (плюс 37 процентов к уровню 2018 года).



При этом, отмечает Титов, большинство из них возбудили по статьям, позволяющим следствию трактовать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество (ст. 159–159.6 УК).

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