Британия призвала Россию прекратить отправлять «неожиданные гуманитарные конвои» в Донбасс

13:28 | 20.02.2020

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обратилась к российской стороне с просьбой прекратить отправлять «неожиданные гуманитарные конвои» в Донбасс.



В Лондоне полагают, что Москва должна сосредоточиться «на содействии в безопасной доставке международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями», передает «Интерфакс».



Постпред также подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает Минские договоренности и завершение конфликта в Донбассе.

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