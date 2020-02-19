Глава Счетной палаты Кудрин заявил о рекордно низком исполнении бюджета за 2019 год

13:19 | 20.02.2020

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.



«Хотя у нас и увеличились расходы федерального бюджета, вместе с тем процент исполнения один из самых маленьких за все годы: как по общему исполнению бюджета, который составил 94,5%, так и по исполнению федеральной адресной инвестиционной программы, которая тоже исполнена на 76%, то есть ниже, чем когда-либо», — приводит доклад Кудрина по итогам соответствующей проверки РИА Новости.



Одна из причин низкого уровня исполнения бюджета, по словам Кудрина, — проблемы в финансировании национальных проектов, стартовавших в 2019 году.

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