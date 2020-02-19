Президент Турции Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе

13:09 | 20.02.2020

Президент Турции Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе, передает РИА «Новости». По его словам, Турция полна решимости «любой ценой» сделать Идлиб безопасной зоной, даже несмотря на продолжающиеся переговоры с Россией, которая поддерживает силы Асада.



Ранее Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в срыве соглашения по регулированию ситуации в Идлибе. По его словам, сирийские военные при поддержке российских совершают атаки на местных жителей. В Москве это отрицают, отмечает «Эхо Москвы».

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