В Сирии американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги

12:43 | 20.02.2020

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии. Видео инцидента опубликовал в своем Twitter пользователь @ibrashino.



Запись ведется пассажиром автомобиля, который следовал за колонной с российскими флагами. На видео заметно, как российский «Тигр» пытается обогнать машину с флагом США. Однако американский броневик блокирует проезд, а затем пытается столкнуть «Тигра» с дороги. Чем завершился дорожный инцидент, остается неизвестным — развязка конфликта осталась за кадром.





Утверждается, что инцидент произошел 19 февраля.

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