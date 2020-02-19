Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком городе Ханау

12:39 | 20.02.2020

Неизвестный с огнестрельным оружием напал на две кальянные немецкого Ханау, а позже продолжил стрельбу на улицах города. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения, передает russian.rt.com.



В полиции сообщили, что убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело. Таким образом общее число погибших составило 11 человек.



В настоящее время полиция устанавливает личности подозреваемого в стрельбе и жертв. Расследование продолжается.

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