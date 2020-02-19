Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России

12:15 | 20.02.2020

Соосновательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав бессменного лидера прошлых лет - президента компании Inteco Management Елену Батурину, передает РИА «Новости». Журнал оценил состояние Бакальчук в 1,4 млрд долларов. Уточняется, что за год состояние предпринимательницы выросло на 400 млн долларов. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов.



Как отмечает lenta.ru, при этом Татьяна Бакальчук впервые вошла в рейтинг богатейших людей России только в 2018 год с 600 миллионами долларов. В начале 2019 года она стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России.

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