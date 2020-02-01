Жительница Москвы погибла во время конкурса по поеданию пирожных

13:07 | 17.02.2020

Трагедией закончился конкурс на поедание десертов в одном из баров известной международной сети «Килфиш» в центре Москвы. Как передает издание Baza, жительница столицы под конец конкурса пыталась прожевать сразу несколько пирожных, но не смогла. Она подавилась кондитерским изделием и задохнулась. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.



По факту смерти проверку проводит столичный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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