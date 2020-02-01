ЦБ РФ изменит правила блокировки банковских счетов

13:01 | 17.02.2020

Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.



Сейчас перечень признаков, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор, содержит больше 100 позиций. Устаревшие нормы сократят и добавят новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг.



Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. О том, что некоторые признаки сомнительных операций, на которые приходится обращать внимание банкам, уже устарели, глава ЦБ Набиуллина говорила еще год назад, отмечает издание.

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