Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни

12:52 | 17.02.2020

Самое высокое качество жизни фиксируется экспертами в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом говорят результаты исследования, проведенного «РИА Новости». В результате комплексного учета 70 показателей эксперты указали, что эти субъекты страны отличаются развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.



В первой десятке также республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ленинградская область, Калининградская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.



Эксперты отмечают, регионы из первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития — на них приходится почти 40% общего ВРП страны.



Последние места в рейтинге занимают Тува, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, республика Алтай, Забайкальский край, Курганская область, Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия.

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