Россия и мир
15:39 | 15.02.2020
Фото: ТАСС
Россия может потерять первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Дисквалификация 34-летнего Устюгова, который уже завершил карьеру, будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты спортсмена будут аннулированы с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14, передает РИА «Новости» сообщение Международного союза биатлонистов.
Таким образом, на второе место в эстафете в Сочи выйдет Германия, на третье Австралия, а на четвёртое – Норвегия. Как сообщил ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Устюгов и Слепцова оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). На это у них есть 21 день.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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