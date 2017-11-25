Россия может потерять первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

15:39 | 15.02.2020

Фото: ТАСС

Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и лишается золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете. Об этом говорится в сообщении Международного союза биатлонистов (IBU). Таким образом, сборная России потеряет первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года, если спортсмен не сможет обжаловать этот вердикт.



Дисквалификация 34-летнего Устюгова, который уже завершил карьеру, будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты спортсмена будут аннулированы с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14, передает РИА «Новости» сообщение Международного союза биатлонистов.



Таким образом, на второе место в эстафете в Сочи выйдет Германия, на третье Австралия, а на четвёртое – Норвегия. Как сообщил ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Устюгов и Слепцова оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). На это у них есть 21 день.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»