Сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

15:08 | 14.02.2020

ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), сообщает Центр общественных связей ведомства.



По данным спецслужб, мужчина перечислил террористам более 25 млн руб. По месту жительства подозреваемого прошли обыски. У мужчины 1986 года рождения изъяли «средства коммуникации, платежные инструменты, иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность».



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

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