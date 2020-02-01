В России начали сборку первого серийного самолета Ил-114-300

14:59 | 14.02.2020

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).



Самолет создают в рамках промышленной кооперации на предприятиях корпорации. Нижегородский авиазавод «Сокол» изготовит семь отсеков фюзеляжа, после чего передаст их для окончательной сборки. В производстве агрегатов также задействованы заводы «ВАСО» (г. Воронеж) и «Авиастар-СП» (г. Ульяновск). Финальный этап будет производиться на Луховицком авиазаводе.



Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114.

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