СМИ сообщили о выставлении на продажу персональных данных 20 тысяч клиентов Сбербанка

12:18 | 14.02.2020

В сети выставили на продажу персональные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка. Об этом сообщает издание «Известия». Издание отмечает, что приобрести информацию об одном клиенте можно за 35 рублей. В частности, можно узнать полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.



База данных была опубликована 12 февраля. Как указывает издание, продавец в описании заявил, что него есть 20 тыс. записей о клиентах Сбербанка, проживающих в Уральском и Приволжском федеральных округах.

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