СК РФ запросил у Канады материалы по массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году

12:11 | 14.02.2020

Следственный комитет РФ попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.



В сообщении пресс-службы СК отмечается, что Оберлендер после войны смог избежать наказания. Он уехал за границу и в конце концов получил гражданство Канады. Впрочем, он лишился его в декабре минувшего года за попытку скрыть службу в СС. Оберлендеру сейчас 95 лет, отмечает «Эхо Москвы».



Осенью 2019 года СК возбудил дело о геноциде по факту убийства воспитанников ейского детского дома.

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