Россия и мир
12:03 | 14.02.2020
Путин рекомендовал увековечить память Лужкова
Кроме того, чиновникам рекомендовано задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти градоначальника.
Лужков с 1996 по 2010 годы был мэром Москвы. Он умер в начале декабря 2019 года в возрасте 83 лет.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:09 | 14.02.2020
В Екатеринбурге иномарка вылетела на трамвайную остановку
12:50 | 14.02.2020
В Екатеринбурге целый микрорайон остался без воды
12:44 | 14.02.2020
Власти Прикамья обеспечили ЗиД заказом на 400 млн рублей
12:41 | 14.02.2020
В Перми утвержден проект реконструкции здания манежа «Спартак»
12:26 | 14.02.2020
Скончался пострадавший от взрыва на «Русском хроме», уголовное дело переквалифицируют на более тяжкое
12:25 | 14.02.2020
Пермяки выберут название транспортной карте
12:21 | 14.02.2020
В выходные в Перми немного похолодает
11:35 | 14.02.2020
Два детсада Екатеринбурга перешли в муниципальную собственность
11:19 | 14.02.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают девушку, пропавшую в прошлом году
11:05 | 14.02.2020
В Каменске-Уральском прокуратура заинтересовалась больницей, из которой сбежал пьяный пациент
10:39 | 14.02.2020
Очередной рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург задерживается
10:04 | 14.02.2020
Евгений Куйвашев объяснил, почему финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге
09:43 | 14.02.2020
В Свердловской области госпитализировали ребенка с термическим ожогом
09:35 | 14.02.2020
В столице Урала ночью сгорели две иномарки
09:09 | 14.02.2020
В Екатеринбурге разыскивают мужчину, пропавшего в прошлом году
00:03 | 14.02.2020
В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку по сообщению об оказании ненадлежащей медпомощи
23:26 | 13.02.2020
Руководство дендропарка на Мира в Екатеринбурге обсудило с горожанами концепцию благоустройства
22:54 | 13.02.2020
«Автомобилист» проиграл «Йокериту» в домашнем матче
22:42 | 13.02.2020
После повышения цен в екатеринбургском метро стало ездить на два миллиона пассажиров меньше
20:02 | 13.02.2020
На дороги к юбилею Екатеринбурга из областного бюджета выделят 207 миллионов рублей
19:00 | 13.02.2020
14 февраля пермяки хотят сыграть в 2 раза больше свадеб, чем обычно
18:56 | 13.02.2020
«Фабрика карандашной дощечки» лишилась станков
18:44 | 13.02.2020
В Екатеринбурге образовались сильные пробки
18:33 | 13.02.2020
В Екатеринбурге проходит фестиваль «Большая перемена»
18:31 | 13.02.2020
Прокуратура добилась запрета на рубку леса около озера Балтым
18:13 | 13.02.2020
Власти Екатеринбурга проверили уборку снега в Октябрьском районе
18:08 | 13.02.2020
Каждый пятый рубль профицита бюджета Прикамья с прошлого года пойдет на дополнительную поддержку жителей
17:58 | 13.02.2020
Жителям Дзержинского района Перми рассказали о новом тарифном меню в формате открытой встречи
17:53 | 13.02.2020
Облачно, почти без осадков: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на выходные
17:53 | 13.02.2020
«Сырное воскресенье»: музей «Хохловка» приглашает на масленичные гуляния