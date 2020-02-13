Путин рекомендовал увековечить память Лужкова

12:03 | 14.02.2020

Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил экс-мэр столицы Лужков, и о присвоении его имени Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ), указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».



Кроме того, чиновникам рекомендовано задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти градоначальника.



Лужков с 1996 по 2010 годы был мэром Москвы. Он умер в начале декабря 2019 года в возрасте 83 лет.

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