Губернатор Калужской области Артамонов покинул свой пост

11:52 | 14.02.2020

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию, сообщает РИА «Новости». Соответствующее прошение подписал Путин.



Исполнять обязанности главы региона будет бывший мэр Обнинска Владислав Шапша. Выборы нового губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года в единый день голосования.

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