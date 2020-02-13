Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес из-за событий в Идлибе

10:44 | 14.02.2020

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за произошедших в сирийском Идлибе событий, сообщает РИА «Новости».



По его словам, в социальных сетях появилась антироссийская истерия от турецких пользователей. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», — сказал он.



Дипломат также заявил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СМИ и соцсетях пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо», и напомнил о гибели своего предшественника Андрея Карлова.



Как напоминает gazeta.ru, в понедельник, 10 февраля, Минобороны Турции сообщило о гибели пяти турецких военных в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе сирийской армией.

© «Вечерние ведомости»