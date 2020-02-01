Эксперты Сбербанка выявили рост безработицы у среднего класса

16:59 | 13.02.2020

В России за последний год отмечен рост уровня безработицы в среднем классе. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос, который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса. В исследовании показатель безработицы за 2019 год увечился на 1% и достиг 11,9%, передает РБК.



По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, рост может быть связан с сокращением числа рабочих мест, снижением числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также изменениями в пенсионном законодательстве.



При этом согласно данным Росстата, доля безработных в целом по стране ежегодно снижается. По официальным данным Минэкономразвития, безработица в России в 2019 году снизилась на 0,2%, составив 4,6%, сообщает regnum.ru.

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