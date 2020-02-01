На побережье Шотландии ураганом «Сиара» вынесло скелет загадочного животного

16:50 | 13.02.2020

На северо-восточное побережье Шотландии ураганом «Сиара» вынесло скелет неизвестного морского существа. Он был найден в округе Абердиншир 9 февраля — тогда в регионе шли проливные дожди, а порывы ветра достигали 144 км/ч.



Фотографию скелета опубликовали в соцсети. Комментаторы предположили, что останки могут принадлежать киту или дельфину, однако у существа имеются рога. Некоторые не исключили, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.



При этом некоторые считают, что это останки Лох-Несского чудовища, одной из самых известных легенд страны, якобы оно смогло выплыть в море и там не выжило.

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