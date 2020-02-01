Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект о горячем питании в школах

16:40 | 13.02.2020

Государственная дума сегодня приняла во втором чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. В первом чтении проект закона был принят в октябре 2019 года. Согласно тексту документа, учащиеся младших классов будут бесплатно получать горячее питание не менее одного раза в день, передает iz.ru.



Ранее обеды школьникам в своем послании Федеральному собранию пообещал Путин.

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