В Госдуме предложили ввести скидки на оплату услуг ЖКХ онлайн

16:26 | 13.02.2020

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов, передает russian.rt.com.



«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — уточнил парламентарий в своем письме, адресованном министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.



Размер скидки, по мнению Чернышова, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

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