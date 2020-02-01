В Кремле заявили, что Путин не предлагал Лукашенко объединение России и Белоруссии

15:31 | 13.02.2020

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что президент РФ предлагал Лукашенко объединение России и Белоруссии. «Это не так. Они говорили об углублении союзной интеграции в рамках Союзного государства», — заявил Песков.



Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву», в которой российский президент мог бы стать руководителем. При этом по словам источников Bloomberg, Лукашенко отказался от полного объединения двух стран, хотя он и является сторонником интеграции.

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