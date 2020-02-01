Дональд Трамп отреагировал на решение властей Филиппин расторгнуть военный договор с США

15:25 | 13.02.2020

Американский президент Трамп прокомментировал решение филиппинских властей о расторжении военного соглашения с Соединенными Штатами. Комментируя заявление Манилы о расторжении договора с Вашингтоном, Трамп сказал: «Я не возражаю против этого».



При этом президент напомнил, что США помогали Филиппинам бороться с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). Кроме того, Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с филиппинским лидером Родриго Дутерте.



Напомним, ранее власти Филиппин уведомили США о расторжении соглашения Visiting Forces Agreement (VFA) о размещении американских военных сил на территории страны.

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