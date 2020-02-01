В Верховной раде Украины признали невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

15:18 | 13.02.2020

В Верховной раде Украины приняли решение о невозможности поставок воды в Крым до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны. Об этом рассказал народный депутат ВР Алексей Гончаренко.



Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений, передает lenta.ru.



Как напоминает news.ru, ранее крымские власти заявили, что питьевой воды для Симферополя осталось максимум на три месяца, если не пройдут дожди.

© «Вечерние ведомости»