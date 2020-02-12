На российском пивном рынке впервые с 1996 года сменился лидер

14:57 | 13.02.2020

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место, передает «Ведомости».



В обзоре «ВТБ Капитала» говорится, что доля AB InBev Efes в 2019 году составила 28%, у Carlsberg - 27% российского рынка. На остальных игроков приходится 45%.



Президент возглавлявшей российский рынок с 1996 года компании «Балтика» Ларс Леманн, уже заявил, что разочарован сложившейся ситуацией. Отмечается, что продажи «Балтики» в 2019 году упали на 8%.

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