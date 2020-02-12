В Барселоне из-за коронавируса отменили Всемирный мобильный конгресс

14:47 | 13.02.2020

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 решили отменить её из-за коронавируса, сообщает портал Engadget. Выставка должна была открыться 24 февраля в Барселоне.



«Мэрия Барселоны уважает и понимает это решение. Мы договорились, что будем вместе и дальше работать друг с другом над MWC 2021 и другими выставками. Желаем здоровья всем пострадавшим от вируса в Китае и по всему миру», - говорится в сообщении Объединения производителей и операторов индустрии сотовой связи.



В 2019 году выставку посетили более 100 тыс. человек. Портал Engadget отмечает, что многие из этих людей либо проживали в Китае, либо работали в китайских компаниях.

© «Вечерние ведомости»