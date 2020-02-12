Восемь человек погибли в ДТП в Псковской области

14:38 | 13.02.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

В результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области погибли восемь человек. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.



«На трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса (Mercedes) и большегруза-фуры (Volvo) погибли восемь человек и имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», - сказала собеседница агентства, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.



В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Белоруссии и Украины: «Двое пострадавших: один - белорус, один - гражданин Украины. Состояние средней тяжести. Автобус из Украины», - сказала собеседница агентства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»