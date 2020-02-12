Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над сирийской провинцией Идлиб

14:25 | 13.02.2020

Президент Турции Эрдоган заявил, что турецкие войска будут сбивать любые самолеты в небе над сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщает издание Daily Sabah. «Теперь все самолеты, которые бомбили мирных жителей в провинции Идлиб, больше не будут летать так свободно», — заявил Эрдоган.



Глава Турции также добавил, что достигнутые с Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют, поскольку президент Сирии Асад и другие грубо нарушили его, сообщает lenta.ru.

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