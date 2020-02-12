Мишустин заявил, что ипотека в России остаётся очень дорогой

14:14 | 13.02.2020

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в РФ, а также обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования. Об этом он заявил на заседании правительства.



«Я просил бы [первого вице-премьера] Андрея Белоусова и [вице-премьера] Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», – сказал чиновник.



Мишустин напомнил, что ипотека является комплексным продуктом, цена которого зависит и от стоимости земли, и от затрат на строительство, и от процентной ставки. «Поэтому нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок. Все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки, а значит, она станет более доступной для людей», — указал он.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»