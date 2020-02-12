В Китае резко возросло число заражённых коронавирусом

14:06 | 13.02.2020

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP

За последние сутки число зараженных новых типом коронавируса COVID-19 увеличилось в семь раз. Официальные сводки на утро четверга, 13 февраля, показали суточный прирост зараженных до 15 тысяч человек, то есть более чем в семь раз. Общее число заболевших уже достигло 60 тысяч человек. Кроме того в два с половиной раза подскочила смертность.



Власти провинции Хубэй объяснили это внедрением новых стандартов классификации и признанием инфицированными многих из тех, кто по прежним критериям считался лицом с подозрением на вирус. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»