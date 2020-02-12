Мишустин считает, что ипотека в России остаётся очень дорогой

14:06 | 13.02.2020

Правительство будет работать над тем, чтобы сделать ипотеку более доступной для простых граждан. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Мишустин. По его словам, ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Мишустин добавил, что кредиты со ставкой в 9% не могут помочь гражданам улучшить жилищные условия, передает РБК.



Кроме того, Мишустин заявил, что необходимо упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.

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