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15:02 | 12.02.2020

В Нидерландах в двух почтовых отделениях взорвались бомбы, спрятанные в посылках

В Нидерландах в городах Керкраде и Амстердам утром в среду взорвались бомбы, спрятанные в почтовых отправлениях, сообщает Общественная нидерландская телерадиокомпания со ссылкой на предварительные данные полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.

Полиция отмечает, что пока не известно, есть ли связь между этими двумя взрывами, а также несколькими письмами с бомбами, которые пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили в начале января, сообщает iz.ru.

© «Вечерние ведомости»

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