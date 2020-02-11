Компания Samsung представила линейку новых флагманских смартфонов Galaxy S20

10:38 | 12.02.2020

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Актуальная линейка девайсов корейской корпорации состоит из аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюймов, соответственно. Все устройства серии вышли с чипами Snapdragon 865 и Exynos 990, которыми комплектуются в зависимости от региона продаж. Также все смартфоны линейки имеют дисплей Dynamic AMOLED, поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.



В России смартфоны можно будет купить с 13 марта. Цена Galaxy S20 составит 69,99 тысяч рублей, S20+ будет на десять тысяч дороже, S20 Ultra поступит в продажу за 99,99 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

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