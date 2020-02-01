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17:15 | 11.02.2020

Фото: replyua.net

Из больницы в Тюмени выписали заболевшую короновирусом китайскую студентку

Из больницы в Тюмени после выздоровления выписали китайскую студентку, заболевшую коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

Как рассказала Куликова, лабораторные исследования показали, что у девушки все хорошо. Кроме того, у студентов, контактировавших с заболевшей, результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными. Их также выпишут после карантина.

Напомним, что 31 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили два случая заболевания новым коронавирусом. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области заявили, что заболевание у китайской студентки протекало в легкой форме. Второй случай заболевания был зафиксирован в Забайкалье, заболевшим оказался также гражданин Китая.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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