МИД Филиппин отправило уведомление в США о расторжении военного договора

16:38 | 11.02.2020

Министерство иностранных дел Филиппин отправило уведомление в США о расторжении военного договора. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Додо Дюлай в своем Twitter.



Соглашение должно прекратить свое существование через 180 дней. Как отмечается, данные соглашения были подписаны в 1998 году и устанавливали правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин.

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