Власти РФ определились с «главным по Украине»

16:24 | 11.02.2020

В Кремле определились с «главным по Украине», этим направлением в администрации президента занимается замруководителя АП Дмитрий Козак, заявил пресс-секретарь Путина Песков, сообщает РИА Новости.



В новой должности, по словам Пескова, Козак «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции».



В ответ на вопрос, об интеграции «кого с кем» идет речь, Песков заявил: «Не России с Украиной». «У России помимо Украины много интеграционных процессов, в которых она участвует и весьма успешно», — пояснил он, передает РБК.

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