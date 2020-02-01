Власти РФ хотят объявить дополнительный выходной для голосования по Конституции

14:17 | 11.02.2020

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день, но его объявят выходным, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника. По данным издания, в качестве основной даты рассматривают 22 апреля.



По словам собеседника издания, в администрации президента полагают, что явка в будний день будет выше, чем в выходной, так как многие люди не готовы отказаться от своих планов.



Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля.

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