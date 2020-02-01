Южнокорейский фильм «Паразиты» стал главным триумфатором «Оскара-2020»

12:25 | 10.02.2020

Южнокорейская лента «Паразиты» стала главным триумфатором «Оскара-2020», победив в четырех номинациях, включая «Лучший фильм». Картина также победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, «Паразиты» отмечены за лучший оригинальный сценарий, а Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.



Лидер по количеству номинаций (11) — «Джокер» Тодда Филлипса —удостоился лишь двух статуэток: за лучшую мужскую роль — Хоакин Феникс, а также за лучший саундтрек. Рене Зеллвегер получила «Оскара» за главную женскую в ленте «Джуди».



Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде», а Лора Дерн — за женскую роль второго плана в «Брачной истории».



Главный фаворит премии в этом году лента Сэма Мендеса «1917» получила награды за операторскую работу, звук и визуальные эффекты.

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