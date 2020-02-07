Российский самолет вылетел в Китай с гуманитарной помощью

17:22 | 8.02.2020

Фото: mchs.gov.ru

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.



На борту лайнера находятся медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Общий объем груза составляет 183 куб.м.



Напомним, что Владимир Путин в конце января предложил председателю КНР Си Цзиньпину оказать Китаю помощь для борьбы с коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Также президент заявил о стремлении России к тесному взаимодействию с Китаем для скорейшей победы над инфекцией.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»