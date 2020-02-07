Россия и мир
17:22 | 8.02.2020
Фото: mchs.gov.ru
Российский самолет вылетел в Китай с гуманитарной помощью
На борту лайнера находятся медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Общий объем груза составляет 183 куб.м.
Напомним, что Владимир Путин в конце января предложил председателю КНР Си Цзиньпину оказать Китаю помощь для борьбы с коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Также президент заявил о стремлении России к тесному взаимодействию с Китаем для скорейшей победы над инфекцией.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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