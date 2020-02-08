В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек

17:16 | 8.02.2020

Фото: Sputnik / Владислав Воднев

В массовой драке в Кордайском районе на юге Казахстана погибли восемь человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По словам чиновника, задержаны 47 человек, у них изъяты два охотничьих ружья.



«В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения», — сказал он.



Тургумбаев рассказал, что инцидент произошел накануне вечером на окраине села Масанчи. Там между 70 агрессивно настроенными жителями завязалась драка.



«Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта Из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек», — добавил министр.



Министр информации и общественного развития Даурен Абаев со своей стороны объяснил, что причиной драки стал бытовой конфликт: «Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», — сказал он.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»