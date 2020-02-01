Путин в Сочи встретился с Лукашенко

16:26 | 7.02.2020

Президент России Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Лукашенко. Отмечается, что сначала лидеры переговорят в формате тет-а-тет, а позже присоединятся к делегации. Ранее сообщалось, что главы двух стран планируют обсудить поставки нефти и газа в Белоруссию.

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