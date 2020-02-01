ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

16:20 | 7.02.2020

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базовых пунктов — до 6% годовых. Из информации ЦБ РФ следует, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными.



Напомним, ранее Центробанк снижал ставку в июле, марте, сентябре, октябре и декабре 2019 года. Суммарно регулятор с лета прошлого года снизил ключевую ставку на 1,75 процентных пункта с 7,75%.

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