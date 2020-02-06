 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

14:10 | 7.02.2020

Власти Великобритании решили снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства. Лондон, в частности, собирается убрать антидемпинговые пошлины с импорта из России фольги, труб и ферросилиция. При этом в перечне указаны товары, с которых пошлины сняты не будут.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:37 | 7.02.2020
В Свердловской области нет ни одного больного коронавирусом

15:16 | 7.02.2020
В 2019 году с должников за тепло в Прикамье взыскали 150 млн рублей

15:10 | 7.02.2020
На дорогах гололёдица: погода на Среднем Урале на выходные

14:47 | 7.02.2020
В Екатеринбурге загорелось производственное здание с пластмассой

14:31 | 7.02.2020
В столице Урала за 45 миллионов продают пентхаус в стиле барокко

14:29 | 7.02.2020
Для удобства посетителей лыжной базы «Динамо» изменена схема движения транспорта по улице Самаркандской в Перми

14:26 | 7.02.2020
В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети вдоль ЦПКиО

14:14 | 7.02.2020
Движение крупногабаритного транспорта ограничили на трассе М-5 «Урал»

13:42 | 7.02.2020
Об удобстве тарифного меню городские власти рассказали представителям профсоюзов и Совета родителей Перми

13:28 | 7.02.2020
Все выходные в Екатеринбурге и Свердловской области будут ловить нетрезвых водителей

13:15 | 7.02.2020
В районах Перми начался временный ремонт дорог литым асфальтобетоном

13:10 | 7.02.2020
Оптовый продавец суррогата в Екатеринбурге стал подозреваемым по уголовному делу

13:06 | 7.02.2020
На «Лыжню России 2020» в Перми можно будет добраться бесплатно

12:54 | 7.02.2020
Маршрут «Лыжни России» в Екатеринбурге пройдет через «китайский» санаторий

12:45 | 7.02.2020
Представление врио губернатора Пермского края можно посмотреть онлайн

12:42 | 7.02.2020
В Екатеринбурге оштрафованы старообрядцы за плохое содержание памятника культурного наследия

12:40 | 7.02.2020
Выходные в Перми будут холодными

12:17 | 7.02.2020
Кондуктор выгнал мужчину-инвалида из маршрутки в Екатеринбурге

11:51 | 7.02.2020
В Екатеринбурге приставы наведались к хозяйке 20 кошек

11:32 | 7.02.2020
В Алапаевске из-за горящего мусора эвакуировали восемь человек

11:16 | 7.02.2020
Екатеринбург станет зоной карантина для китайцев с подозрением на коронавирус

10:54 | 7.02.2020
В Каменске-Уральском взорвался частный гараж

10:30 | 7.02.2020
В Екатеринбурге осужден похититель дорогих иномарок

10:09 | 7.02.2020
На вызов о пожаре в Екатеринбурге выехали 17 огнеборцев

09:46 | 7.02.2020
На Урале новый начальник четвертого следственного управления ГСУ СКР

09:34 | 7.02.2020
В пожаре в Екатеринбурге погиб хозяин квартиры

09:11 | 7.02.2020
В Ревде ищут мужчину с дефектом речи

06.02.2020

21:30 | 6.02.2020
На детский телефон доверия в Свердловской области поступило около 15 тысяч звонков

21:23 | 6.02.2020
Исполнять обязанности губернатора Прикамья будет Дмитрий Махонин

21:07 | 6.02.2020
«Уралочка» проиграла «Динамо» в трех партиях

20:40 | 6.02.2020
Полпред президента в УрФО обсудил с таможенниками и представителями бизнеса ситуацию в Китае

20:31 | 6.02.2020
Уральская электронная таможня переехала в здание в центре Екатеринбурга

19:55 | 6.02.2020
Вице-мэр Екатеринбурга и пресс-секретарь Екатеринбургской епархии получили награды от президента

19:25 | 6.02.2020
Екатеринбургские ученики расскажут о школьном питании в интернет-анкетах

19:09 | 6.02.2020
В МЧС рассказали о происшествии в «Высоцком» в Екатеринбурге

18:39 | 6.02.2020
Свыше 700 спортсменов приняли участие на соревнованиях «Лед надежды нашей» в Екатеринбурге





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 