Власти Великобритании решили снять с России часть санкций

14:10 | 7.02.2020

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства. Лондон, в частности, собирается убрать антидемпинговые пошлины с импорта из России фольги, труб и ферросилиция. При этом в перечне указаны товары, с которых пошлины сняты не будут.

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