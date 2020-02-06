Сирийская правительственная армия вошла в город Саракиб

13:52 | 7.02.2020

В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, передает Вести.ру. Сообщается, что военные приступили к разминированию территории. Ранее сирийские СМИ писали, что боевики бежали из населенного пункта под натиском правительственных сил.



Как отмечает regnum.ru, город Саракиб является одной из важнейших целей военной операции сирийской армии. Он расположен на перекрёстке автомагистралей М4 и М5, первая из которых связывает Дамаск и Алеппо, а вторая ведёт в Латакию, к портам Средиземного моря.

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