Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей

13:24 | 7.02.2020

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с порталом «Teleprogramma» рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тыс. руб. Она отметила, что, «видимо, недостаточно знаменита, раз получает такие деньги». При этом Дубовицкая подчеркнула, что до сих пор работает, и ей это нравится.



Также она рассказала историю о пенсионерке, которая просит милостыню возле магазина, куда Дубовицкая ходит за продуктами. Эта женщина всю жизнь работала учительницей, а теперь осталась одна. Ведущая «Аншлага» отметила, что до старости лучше не доживать.

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